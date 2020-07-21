В Кузнецке построят станцию обезжелезивания воды

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«Работы будут выполняться, начиная с 20 августа 2020 года. Главе администрации Кузнецка и начальнику областного управления жилищно-коммунального хозяйства необходимо оказать строительству всестороннюю поддержку, чтобы как можно быстрее осуществить этот проект», - сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.
Введение в строй второй станции позволит полностью решить проблему с водой в Кузнецке. Мощность объекта - десять тысяч литров в сутки. К строительству по федеральной программе «Чистая вода» должны были приступить только в 2021 году, однако главе региона во время встречи с федеральным министром удалось добиться переноса сроков на более раннее время, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.