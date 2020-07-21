Пензенские дружины вернулись на родину с фестиваля «Волжский путь»

Вторые в битве дружин и лучшие в конных состязаниях. Участники пензенского историко-культурного объединения «Святогор» вернулись с наградами с фестиваля живой истории «Волжский путь». Он состоялся в Ульяновской области и впервые прошел без зрителей. Наблюдать за состязаниями желающие могли в режиме онлайн.

Фестиваль длился четыре дня. В разных дисциплинах соревновались участники исторических клубов со всей России. Пензенскую область представила делегация из десяти человек. «Из нашего города принимала участие целая команда. В частности, дружина «Волжский сокол», которая состояла из бойцов «Святогора», «Бранда» и индивидуальных участников», - поделился руководитель молодежного историко-культурного объединения «Святогор» Александр Пальгов. Скоро бойцы смогут продемонстрировать свои умения на родной земле. В конце августа в Пензенской области состоится традиционный фестиваль «Золотаревское городище» (0+), сообщает телеканал «Экспресс». Видео предоставлено телеканалом.