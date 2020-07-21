Пензенские дружины вернулись на родину с фестиваля «Волжский путь»

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Фестиваль длился четыре дня. В разных дисциплинах соревновались участники исторических клубов со всей России. Пензенскую область представила делегация из десяти человек.
«Из нашего города принимала участие целая команда. В частности, дружина «Волжский сокол», которая состояла из бойцов «Святогора», «Бранда» и индивидуальных участников», - поделился руководитель молодежного историко-культурного объединения «Святогор» Александр Пальгов.
Скоро бойцы смогут продемонстрировать свои умения на родной земле. В конце августа в Пензенской области состоится традиционный фестиваль «Золотаревское городище» (0+), сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.