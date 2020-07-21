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21.07.2020г.
В Пензенской области продолжается ремонт Куйбышевской железной дороги

В Пензенской области продолжается ремонт Куйбышевской железной дороги

Вт, 21.07.20 22:51
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На перегоне «Шнаево – Леонидовка» Куйбышевской железной дороги продолжается капитальный ремонт пути. Бригада специалистов обеспечивает демонтаж уже выработавших свой гарантийный срок 25 метровых звеньев рельс и шпал. Их меняют на новые. После завершения ремонта скорость пропуска поездов на этом участке увеличится. Для грузовых - с 80 до 90 километров в час, а для пассажирских – со 120 до 140 километров в час.

«Работаем круглосуточно. Закрытие происходит на 72 часа. За это время мы должны уложить четыре километра рельсошпальной решетки, что и выполняем. Это у нас четвертое закрытие. Пока все выполняем по плану», - поделился начальник путевой машинной станции №151 Куйбышевской железной дороги Юрий Рамакаев.

Ремонт на станции Леонидовка проводят по технологии закрытого перегона, то есть по участку пути, где ведутся работы, полностью прекращается движение поездов. Реконструкция продлится до конца июля, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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17.07.2020 07:30
«Локомотив-Пенза» — проект молодой, но не краткосрочный
17.07.2020 06:25
Талантливые и независимые. Три истории успеха молодых людей из Пензы
16.07.2020 08:25
Пензенцы вывели производство авиатренажеров на новый уровень
16.07.2020 07:32
Три пензенских сквера преобразят до конца года. ПРОЕКТЫ
15.07.2020 07:29
Анатолий Квитко: Ренессанс пензенского бокса 70-80-х возможен
15.07.2020 06:25
Получившая квартиру врач из Пензы рассказала о жилье и отношении к профессии
14.07.2020 15:58
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14.07.2020 07:15
«Мы поверили, что дом достроят, нас не обманули». Интервью с дольщиками ЖК «Маяковский»
13.07.2020 08:29
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12.07.2020 14:41
На Суре у плотины ТЭЦ-1 в Пензе обнаружили масляные разводы
10.07.2020 18:33
«Трудности развивают навыки». Интервью с визажистом «Первого канала» Викторией Бойчак
10.07.2020 16:47
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06.07.2020 15:57
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06.07.2020 10:04
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03.07.2020 14:27
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30.06.2020 15:06
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26.06.2020 12:05
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25.06.2020 16:18
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