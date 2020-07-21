В Пензенской области продолжается ремонт Куйбышевской железной дороги

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«Работаем круглосуточно. Закрытие происходит на 72 часа. За это время мы должны уложить четыре километра рельсошпальной решетки, что и выполняем. Это у нас четвертое закрытие. Пока все выполняем по плану», - поделился начальник путевой машинной станции №151 Куйбышевской железной дороги Юрий Рамакаев.
Ремонт на станции Леонидовка проводят по технологии закрытого перегона, то есть по участку пути, где ведутся работы, полностью прекращается движение поездов. Реконструкция продлится до конца июля, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.