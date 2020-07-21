В Пензенской области продолжается ремонт Куйбышевской железной дороги

На перегоне «Шнаево – Леонидовка» Куйбышевской железной дороги продолжается капитальный ремонт пути. Бригада специалистов обеспечивает демонтаж уже выработавших свой гарантийный срок 25 метровых звеньев рельс и шпал. Их меняют на новые. После завершения ремонта скорость пропуска поездов на этом участке увеличится. Для грузовых - с 80 до 90 километров в час, а для пассажирских – со 120 до 140 километров в час.

«Работаем круглосуточно. Закрытие происходит на 72 часа. За это время мы должны уложить четыре километра рельсошпальной решетки, что и выполняем. Это у нас четвертое закрытие. Пока все выполняем по плану», - поделился начальник путевой машинной станции №151 Куйбышевской железной дороги Юрий Рамакаев.

Ремонт на станции Леонидовка проводят по технологии закрытого перегона, то есть по участку пути, где ведутся работы, полностью прекращается движение поездов. Реконструкция продлится до конца июля, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.