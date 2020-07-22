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22.07.2020г.
Пензенский «Дизель» провел первую после пандемии тренировку на льду

Пензенский «Дизель» провел первую после пандемии тренировку на льду

Вт, 21.07.20 23:52
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Пензенские хоккеисты вернулись в свою стихию. «Дизель» в рамках предсезонной подготовки провел первую тренировку на льду. Пока игроки восстанавливают навыки катания и работы с клюшкой, Алексей Ваулин вместе со своим штабом ищет оптимальные игровые звенья. Причем уже в конце месяца сочетания можно будет проверить в боевых условиях.

Несмотря на то, что хоккеисты пензенского «Дизеля» не были на льду всего три месяца, для них это время тянулось очень медленно. Еще ни разу они так надолго не оставались без любимого дела, а потому возможность вновь встать на коньки стала настоящим праздником. Да и вернуться на прежний уровень для профессионалов не составит труда.

«Морально очень легко, потому что много эмоций. Сейчас лед, нужно почувствовать шайбу. За неделю база на земле была заложена. Я думаю, что сейчас мы будем переносить ее на лед и продолжать добирать форму», - рассказал игрок ХК «Дизель» Алексей Шубин.

Тренируются пензенские хоккеисты пока группами. В общей сложности в команде сейчас занимаются более 30 человек. Большинство из них - опытные спортсмены. Хотя и молодых игроков уже подтягивают к основе. Тем более что из года в год в Пензе появляются юниоры, готовые громко заявить о себе на взрослом уровне. Однако для этого нужно соответствовать высоким требованиям.

«Они колоссально выше. Тут идет совсем другой результат. Ребята сильнее, и надо показывать себя. Я готовился все лето. Был лед, я тренировался, так что думаю сложностей не составит», - поделился игрок ХК «Дизель» Александр Агапов.

Среди вопросов, которые тренерскому штабу Алексея Ваулина нужно будет решить в ближайшие недели, - в каких сочетаниях игроки начнут сезон. При этом формирование состава команды еще не завершено.

«Сейчас еще рано об этом говорить. Естественно, сочетания, в которых ребята начинают заниматься, уже есть. Опять же, там первая игра. Посмотрим, что покажет тренировочный процесс. Как будут работать. Но я думаю, окончательное решение будет перед альметьевским турниром и сезоном», - сообщил главный тренер ХК «Дизель» Алексей Ваулин.

Обновленную команду болельщики впервые смогут увидеть 31 июля. «Дизель» в Саранске сыграет товарищеский матч (0+) с новокузнецким «Металлургом». 1 августа клубы проведут ответную встречу, но уже на пензенском льду, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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17.07.2020 06:25
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16.07.2020 08:25
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16.07.2020 07:32
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15.07.2020 06:25
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