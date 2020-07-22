Пензенская область перешла на третий этап снятия ограничений

21 июля губернатор Иван Белозерцев подписал постановление, согласно которому регион переходит на третий этап снятия ограничений. Уже в этот вторник предприятия торговли и сферы услуг могут работать вне зависимости от числа одновременно обслуживаемых посетителей и площади открываемого объекта.

Рядом позволяют сидеть только тем, кто живет вместе. Всех остальных рассаживают на расстоянии 1,5 метров друг от друга, то есть - через два кресла. В случае, если на кинопоказ придет многодетная семья, ей отдадут весь ряд. Перед просмотром, кроме привычных роликов с просьбой отключить телефоны, зрителям демонстрируют короткую инструкцию о том, как противостоять коронавирусу. Первые посетители признаются: киноманами они не являются, просто соскучились по такому способу времяпровождения.

Афиши обновили полностью. Тех фильмов, на которых показы оборвались в марте, зритель не увидит. Да и других блокбастеров в ближайшее время ждать не стоит: в непростом положении оказалась вся киноиндустрия. И крупные студии не торопятся давать разрешения на прокат. А потому на поствирусных сеансах, - в основном, авторские ленты. Параллельно с этим появилось и еще одно расписание - санитарной обработки.

«Обработка проводится каждые два часа. У нас моются полы, перила, ручки. Также в фойе установлены бесконтактные санитайзеры», - рассказала администратор кинокомплекса Яна Небольсина.

С 21 июля в Пензенской области также разрешили массовые спортивные мероприятия. А вот иностранцы, приезжающие в наш регион, по-прежнему должны предоставлять документ, подтверждающий отсутствие у них коронавируса, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.