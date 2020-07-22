Фура на ул. Терновского «поцеловалась» со столбом – соцсети

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В пензенском сообществе соцсети «ВКонтакте» появился ролик, на котором видно фуру, попавшую в ДТП.
По словам очевидца, большегруз врезался в столб и уронил его. Видео было снято 21 июля около 21:42. На нем видно смятую кабину машины и толпу людей.
Официальной информации о случившемся нет.
Инспекторы напоминают о необходимости соблюдения правил дорожного движения, скоростного режима и бокового интервала. Если вы не уверены в маневре, не стоит его совершать, потому что любое неверное действие может стоить жизни. Не нужно также отвлекаться за рулем на гаджеты и другие предметы, так как из-за невнимательности можно попасть в ДТП.