Фура на ул. Терновского «поцеловалась» со столбом – соцсети

По словам очевидца, большегруз врезался в столб и уронил его. Видео было снято 21 июля около 21:42. На нем видно смятую кабину машины и толпу людей.

Официальной информации о случившемся нет.

Инспекторы напоминают о необходимости соблюдения правил дорожного движения, скоростного режима и бокового интервала. Если вы не уверены в маневре, не стоит его совершать, потому что любое неверное действие может стоить жизни. Не нужно также отвлекаться за рулем на гаджеты и другие предметы, так как из-за невнимательности можно попасть в ДТП.