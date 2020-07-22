В Пензенской области стало известно о новой жертве Covid-19

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Коронавирусная инфекция унесла жизнь еще одной женщины, сообщила пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина.
По ее словам, 57-летняя пациентка страдала от ожирения, однако причиной смерти все же стал коронавирус, осложненный пневмонией.
Напоминаем, регион перешел на третий этап снятия ограничений, жителей просят быть осторожными и тщательно мыть руки.