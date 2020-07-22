Россиянам подробнее рассказали о найденном в природе источнике Covid-19

С точки зрения специалиста, это – летучие мыши. По его словам, найденные штаммы, которые имеют генетическое совпадение с Covid-19 на 98–99%, вполне подходят, чтобы понять, кто был предковым вариантом вызвавшего пандемию нового коронавируса.

«Главное — установить, что вирус того же вида. А вид — это довольно широкий диапазон, он может отличаться на 5% и даже на 7%. В силу высочайшей изменчивости этого вируса мы можем только предполагать, кто был предковым вариантом. Наивно пытаться найти стопроцентное совпадение. Даже если вы возьмете больного и выделите несколько вирусов из одной только его клетки, это уже будет некое облако вариантов», — цитируют вирусолога «Известия».

Ученый отметил, что XXI век будет посвящен постоянному мониторингу коронавирусов, так как это природно-очаговый патоген, а ни одной подобной инфекции человечество еще не победило. Поэтому, считает он, нужно открывать в стране лаборатории, которые имели бы право и возможности полноценно экспериментировать с самыми опасными вирусами.