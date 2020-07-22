От коронавируса излечились еще 29 жителей Пензенской области

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Пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина рассказала о новых выздоровевших от коронавирусной инфекции.
Так, на вечер 21 июля из больниц региона выписались еще 29 человек. Общее количество жителей, победивших коронавирус – 5322.
Напоминаем, регион перешел на третий этап снятия ограничений, жителей просят строго соблюдать правила профилактики Covid-19.