Пензенцы могут поучаствовать в семинаре по национальной политике

Жителей Пензенского региона, которые являются специалистами в области национальной политики, приглашают присоединиться к третьему этапу обучающих семинаров «Реализация государственной национальной политики в субъектах РФ» (18+).

Как сообщает пресс-служба проекта, в Самаре с 29 по 31 июля пройдет первый обучающий семинар, который третий год организуют Федеральное агентство по делам национальностей и МГУ имени М.В. Ломоносова. Семинары пройдут в каждом федеральном округе как очно, так и дистанционно.

Мероприятия проведут для специалистов в области национальной политики – государственных гражданских и муниципальных служащих, представителей некоммерческих организаций, работающих в сфере национальной, внутренней и социальной политики.

На семинарах они познакомятся с актуальными тенденциями и результатами исследований в области межэтнических и межконфессиональных отношений, проблемами и вопросами правоприменения, конфликтологии, социологии, интеграционной и этноконфессиональной политики. На встречах будут присутствовать политологи и госдеятели, которые проведут лекции, практические занятия, мастер-классы. После окончания обучения участники получат сертификаты.