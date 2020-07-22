Синоптики рассказали о погоде на август и сентябрь

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Ведущий научный сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о том, какая погода будет в августе и в сентябре.
Как сообщают «Известия», дожди, которые обрушились на центральную часть России, скоро должны прекратиться. Вторая половина лета будет более ровной и в отношении тепла, и в отношении осадков.
«Температура будет близкой к норме или даже выше. Норма – это где-то 20-25 градусов. Можно ожидать, что в августе будет примерно 21-26 градусов», — отметил синоптик.
При этом осадков выпадет даже меньше нормы – примерно на 20%. Комфортная погода, которая установится в августе, должна, по прогнозам, сохраниться и осенью.
«Ожидается теплая осень с увеличением аномалии тепла. В сентябре — плюс один градус к климатической норме, в октябре — плюс два, в ноябре — плюс пять. И декабрь будет очень теплый», — полагает Евгений Тишковец.
Аномально теплая зима в этом году, по его словам, не повторится.