Артисты пензенского драмтеатра приступили к репетициям

Как сообщает пресс-центр регионального правительства, в пензенском драматическом театре возобновились репетиции. Артисты готовятся к спектаклю по пьесе Константина Симонова «Так и будет».

Над постановкой работает режиссер и хореограф из Саратова Алексей Зыков. Премьера была намечена на май и приурочена к празднованию 75-летию Победы, но из-за пандемии Covid-19 планы театра поменялись, и в марте репетиции прекратились. Предполагается, что этой постановкой осенью откроется 229-й театральный сезон.

По словам Алексея Зыкова, новый спектакль, в отличии от предыдущих на военную тему, будет гораздо сдержаннее по форме, все в нем сосредоточится в первую очередь на человеческих отношениях. Над сценографией и костюмами работает художник Марина Смельчакова, музыкальным оформлением занимается композитор Валерий Куликов.

«В ролях - народная артистка России Галина Репная, заслуженный работник культуры Пензенской области Сергей Дрожжилов, Артем Давыдов, Юрий Землянский, Илья Кочетков, Юлия Кузнецова, Юлия Кузьмина, Елена Павлова, Артем Тихомиров, Юлия Черемухина, Николай Шаповалов», - рассказали в пресс-центре.

Отмечается, что военная форма для персонажей сделана с максимальной исторической точностью. Помощь в ее создании оказывает Пензенская региональная общественная организация патриотического воспитания детей и молодежи и пензенский военно-исторический клуб «Аванпостъ».