В Нижнеломовском районе жестоко расправились с гостем и едва не убили второго

По данным пресс-службы регионального СУ СКР, ночью 7 июля мужчина выпивал с 46-летним родственником у себя дома в селе Кривошеевка. Позже к ним присоединился 44-летний местный житель. Во время застолья между хозяином жилища и родственником произошел конфликт – старший упрекнул младшего в том, что он нигде не работает, а потом ударил его ножом в грудь, от чего несчастный скончался.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, после случившегося злоумышленник потребовал от второго гостя покинуть его дом. Он отказался и получил три ножевых ранения. Пострадавший ушел, позднее его нашли спящим в доме убитого товарища сотрудники полиции.

Обвиняемого сельчанина задержали и заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.