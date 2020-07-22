Оперативная информация по коронавирусу в Пензенской области на 22 июля

По данным на 22 июля, в регионе - 6109 зараженных Covid-19, новых случаев - 41. На сегодняшний день скончались 75 пациентов, у которых был диагностирован коронавирус, выздоровели - 5322.

В России число зараженных увеличилось на 5 862 человека и составило 789 190. При этом выздоровели 572 053 пациента, умерли 12 745 больных.

Для снижения рисков заражения нужно носить маску в общественных местах, соблюдать дистанцию, мыть руки.