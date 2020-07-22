К пензенской пенсионерке ночью в окно залез незнакомец

Она рассказала, что живет в многоквартирном доме на ул. Калинина на первом этаже. Ночью она открыла окно, чтобы проветрить комнату, и легла спать. Через час она проснулась от того, что в доме находился кто-то посторонний. Когда она открыла глаза, то увидела незнакомого мужчину. Тот заметил пробуждение хозяйки и выпрыгнул в окно. После его визита горожанка обнаружила пропажу мобильного телефона с зарядным устройством и 300 рублей.

Правоохранители задержали 20-летнего жителя Сердобска, у которого уже были проблемы с законом. Парень признался в том, что натворил. По факту кражи возбудили уголовное дело. Сердобчанину может грозить до шести лет тюрьмы, уточнили в пресс-службе регионального УМВД.