В Пензе в офтальмологическую больницу закупят оборудование для 3D-хирургии

Заведующий микрохирургическим отделением глаза областной офтальмологической больницы Михаил Савельев рассказал ИА «Пенза-Пресс» о передовых технологиям, которые внедряют о медучреждении, а также о возобновлении планового лечения пациентов после пандемии.

«Мы сейчас работаем над оказанием высокотехнологичной медицинской помощи, проводятся операции на современном мировом оборудовании на сетчатке, на стекловидном теле. У пензенцев сейчас есть возможность получить медицинскую помощь в регионе, никуда не выезжая и абсолютно бесплатно. В начале этого года закупили новое оборудование для витреоретинальной хирургии. Сейчас мы имеем две рабочих станции, то есть две операционных оборудованы такими комплексами, и планируется к концу года – в начале 2021-го купить оборудование для так называемой 3D-хирургии, которая проводится под контролем через мониторы. То есть идет стереоизображение посредством мониторов», - рассказал врач.

Отметим, что в 2019 году благодаря новым технологиям зрением смогли улучшить 648 пензенцев.

Плановый прием пациентов в медучреждении приостанавливали с 1 апреля до 1 июня, сегодня оно работает в полноценном режиме.

«В период пандемии, к сожалению, у нас плановая помощь была ограничена, мы оказывали только экстренную. С 1 июня мы вышли из этого режима, все пациенты, которые сейчас госпитализируются для плановой помощи, проходят обследование на Covid-19. С отрицательными результатами тестов мы проводим плановое лечение в полном объеме», - пояснил Михаил Савельев.