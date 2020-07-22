В Пензе в онкодиспансере установили дезинфицирующую кабину для посетителей

В пресс-службе министерства здравоохранения Пензенской области рассказали о новом методе сдерживания Covid-19 на территории онкодиспансера.

На входе в медицинское учреждение установили дезинфекционный тоннель. Он покрывает проходящих сквозь него посетителей «мелкодисперсным водным туманом», который оседает на одежде и открытых участках тела дезинфицирующим раствором. Таким образом, процесс обработки проходит быстро и эффективно.

«Меры борьбы с коронавирусом и другими инфекциями крайне актуальны для пациентов онкологического профиля, с их сниженным иммунитетом», - подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Использование кабин дезинфекции подразумевает бесконтактную обработку и соответствует международным стандартам электробезопасности.