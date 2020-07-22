Пензенца возмутила опасная дорога на ул. Луначарского и Каракозова

Он пожаловался на опасную дорогу на перекрестке ул. Луначарского и Каракозова.

«Так как там нет асфальта и резкий спуск с нового, автомобилисты притормаживают. Если не притормаживать – это ущербно для подвески автомобиля и чревато для машин, которые едут сзади», - объяснил автолюбитель.

«Пенза-Пресс» отправило официальный запрос в горадминистрацию.

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