В Пензе культурный центр «На Ленинградской» откроется в сентябре

На сегодняшний день объект готов на 87, 5%, рабочие приступили к завершающим отделочным работам, установке освещения и благоустройству территории. Представитель подрядной организации рассказал, что на данный момент рабочие устанавливают подсветку деревьев, а пространство вокруг них собираются озеленить. Также, по словам главного архитектора Пензенской области Леонида Иоффе, здесь установят деревянные скамейки.

«Сделайте нормально, чтобы с учетом усадки все выглядело как следует. Нужно закупить траву, чтобы и подсветка хорошая была. Проект особый, сделайте его достойно», - призвал Иван Белозерцев.

Сейчас основные работы на объекте идут в зрительном зале. Подрядчик отметил, что авансцена вышла вперед на два метра, но это не повлияло на количество зрительных мест, саму сцену уже застилают досками.

Министр культуры Пензенской области Татьяна Кудрова рассказала, что техническое задание на изготовление кресел в зрительный зал разрабатывалось долго и тщательно, и в итоге была достигнута договоренность с краснодарским заводом, который изготовит их за 25 дней. Кроме того, она отметила, что уже сформировано штатное расписание учреждения. Здесь будут оказывать и платные, и бесплатные услуги, а также сдавать помещения в аренду.

«Здесь нужно подумать, не сажать все полностью на шею бюджета. Понятное дело, что некоторое количество людей бесплатно должно заниматься. Подумайте над названием еще, может, жители внесут предложения», - отметил Иван Белозерцев.

Татьяна Кудрова, в свою очередь, отметила, что название «На Ленинградской» кажется ей современным и звучным, и уже прижилось среди жителей. Откроется центр уже в сентябре 2020 года.