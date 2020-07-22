В Пензе разработают концепцию по озеленению города

«Наш город всегда был «зеленым» – это его своеобразный бренд. К сожалению, сейчас мы сталкиваемся с тем, что насаждения взрослеют, гибнут, – отметил градоначальник. – На данный момент нам необходим некий план действий, касающийся не только парков и зеленых поясов вокруг города, но и городских улиц, включая практические вопросы – где и какие деревья высаживать», - подчеркнул мэр.

Как сообщили в пресс-службе горадминистрации, на встрече было принято решение создать рабочую группу, которая займется составлением реестра территорий, нуждающихся в озеленении. В зависимости от места благоустройства будет происходить выбор пород деревьев и кустарников, применяться вертикальное озеленение.

В работе над концепцией начальник управления градостроительства и архитектуры города Нина Кутырева предложила также использовать материалы студентов пензенского государственного университета архитектуры и строительства.