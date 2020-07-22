МЧС делает SMS-рассылку пензенцам с предупреждением о непогоде

Array ( [temp] => +26 [weatherType] => облачно с прояснениями, небольшой дождь [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/bkn_-ra_d.png )
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В Пензенской области 23 июля ожидается желтый уровень погодной опасности.
По данным пресс-службы регионального управления МЧС, в области будет переменная облачность и кратковременный дождь, местами пройдет гроза. Скорость западного ветра достигнет 8-13 метров в секунду, воздух прогреется до 20-25 градусов тепла.
Сотрудники ведомства делают SMS-рассылку жителям с предупреждением о непогоде.
Во время грозы не следует подходить близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш и антенне, а также стоять рядом с окном. Жителям региона также напоминают, что связаться с МЧС в экстренной ситуации можно по номерам 01 и 101.