Подписчикам Wink от «Ростелекома» доступен новый телеканал о гольфе

«Медиа Альянс» и «Ростелеком» предоставляют своим телезрителям эксклюзивный доступ к тематическому каналу GOLFTV от Discovery, Inc. С 22 июля его могут смотреть подписчики интерактивного ТВ и видеосервиса Wink (18+) на кнопке 614.

В эфире канала доступны прямые трансляции этапов PGA-тура, Европейского тура и других наиболее значимых турниров с участием ведущих гольфистов мира. С 6 по 9 августа зрители в прямом эфире смогут посмотреть PGA Championship, в ноябре — Augusta Masters 2020 (оба — турниры серии «мейджор»).

Кроме того, GOLFTV покажет эксклюзивные документальные материалы, посвященные звездам мирового гольфа, таким как Тайгер Вудс и Франческо Молинари. Тележурнал «Моя игра: Тайгер Вудс» расскажет о величайшем гольфисте современности, его подходе к игре.

«Это событие, к которому мы долго готовились, — Россия стала первым рынком для Discovery, Inc., где GOLFTV запускается как линейный канал. И я рад, что этот запуск происходит совместно с компанией «Ростелеком». Таким образом мы продолжаем развивать наше многолетнее стратегическое партнерство. Начало вещания канала совпадает с возобновлением мировых турниров, и я уверен, это станет приятным подарком для всех любителей гольфа. Например, уже 22 июля стартует европейский тур British Masters, который будет транслироваться на GOLFTV в прямом эфире»,- отметил генеральный директор «Медиа Альянс» Григорий Лавров.

«Мы рады представить всем российским поклонникам гольфа первый профессиональный телеканал, который на 100% посвящен их любимой игре. Гольф надо уметь показать и грамотно прокомментировать, именно это GOLFTV делает с неизменно высоким качеством. У этого вида спорта - очень преданные поклонники, число которых в нашей стране увеличивается с каждым годом. Как говорится, если ты увлекся гольфом, то это на всю жизнь. Надеюсь, что это правило будет распространяться и на новый телеканал — поклонники гольфа с удовольствием начнут смотреть GOLFTV, и это станет их привычкой навсегда», — сказал директор по контентной политике «Ростелекома» Александр Косарим.

Напомним, подписчикам Wink доступны все телеканалы Eurosport, а с запуском GOLFTV в видеосервисе «Ростелекома» полностью представлено спортивное портфолио «Медиа Альянса».