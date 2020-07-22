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22.07.2020г.
Подписчикам Wink от «Ростелекома» доступен новый телеканал о гольфе

Подписчикам Wink от «Ростелекома» доступен новый телеканал о гольфе

Ср, 22.07.20 13:15
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«Медиа Альянс» и «Ростелеком» предоставляют своим телезрителям эксклюзивный доступ к тематическому каналу GOLFTV от Discovery, Inc. С 22 июля его могут смотреть подписчики интерактивного ТВ и видеосервиса Wink (18+) на кнопке 614.

В эфире канала доступны прямые трансляции этапов PGA-тура, Европейского тура и других наиболее значимых турниров с участием ведущих гольфистов мира. С 6 по 9 августа зрители в прямом эфире смогут посмотреть PGA Championship, в ноябре — Augusta Masters 2020 (оба — турниры серии «мейджор»).

Кроме того, GOLFTV покажет эксклюзивные документальные материалы, посвященные звездам мирового гольфа, таким как Тайгер Вудс и Франческо Молинари. Тележурнал «Моя игра: Тайгер Вудс» расскажет о величайшем гольфисте современности, его подходе к игре.

«Это событие, к которому мы долго готовились, — Россия стала первым рынком для Discovery, Inc., где GOLFTV запускается как линейный канал. И я рад, что этот запуск происходит совместно с компанией «Ростелеком». Таким образом мы продолжаем развивать наше многолетнее стратегическое партнерство. Начало вещания канала совпадает с возобновлением мировых турниров, и я уверен, это станет приятным подарком для всех любителей гольфа. Например, уже 22 июля стартует европейский тур British Masters, который будет транслироваться на GOLFTV в прямом эфире»,- отметил генеральный директор «Медиа Альянс» Григорий Лавров.

«Мы рады представить всем российским поклонникам гольфа первый профессиональный телеканал, который на 100% посвящен их любимой игре. Гольф надо уметь показать и грамотно прокомментировать, именно это GOLFTV делает с неизменно высоким качеством. У этого вида спорта - очень преданные поклонники, число которых в нашей стране увеличивается с каждым годом. Как говорится, если ты увлекся гольфом, то это на всю жизнь. Надеюсь, что это правило будет распространяться и на новый телеканал — поклонники гольфа с удовольствием начнут смотреть GOLFTV, и это станет их привычкой навсегда», — сказал директор по контентной политике «Ростелекома» Александр Косарим.

Напомним, подписчикам Wink доступны все телеканалы Eurosport, а с запуском GOLFTV в видеосервисе «Ростелекома» полностью представлено спортивное портфолио «Медиа Альянса».

Источник фотографии: Фото предоставлено компанией «Ростелеком»
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20.07.2020 07:29
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17.07.2020 07:30
«Локомотив-Пенза» — проект молодой, но не краткосрочный
17.07.2020 06:25
Талантливые и независимые. Три истории успеха молодых людей из Пензы
16.07.2020 08:25
Пензенцы вывели производство авиатренажеров на новый уровень
16.07.2020 07:32
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15.07.2020 07:29
Анатолий Квитко: Ренессанс пензенского бокса 70-80-х возможен
15.07.2020 06:25
Получившая квартиру врач из Пензы рассказала о жилье и отношении к профессии
14.07.2020 15:58
Эстетика малых городов: интервью с пензенским архитектором о благоустройстве
14.07.2020 07:15
«Мы поверили, что дом достроят, нас не обманули». Интервью с дольщиками ЖК «Маяковский»
13.07.2020 08:29
Купить нельзя пройти мимо: первые приобретения для малыша
12.07.2020 14:41
На Суре у плотины ТЭЦ-1 в Пензе обнаружили масляные разводы
10.07.2020 18:33
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10.07.2020 16:47
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09.07.2020 18:00
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06.07.2020 15:57
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06.07.2020 10:04
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03.07.2020 14:27
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26.06.2020 12:05
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