В Бессоновке легковушку расплющило после столкновения с кроссовером

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В пензенском сообществе автомобилистов соцсети «ВКонтакте» 22 июля появились снимки жуткого ДТП.
По словам очевидца, который сделал фото в 12:10, авария случилась в селе Бессоновка недалеко от местной администрации. Судя по кадрам, пострадали легковушка и внедорожник. На отечественном автомобиле буквально нет живого места: смяты бок, капот, вывернуты двери и нет стекол. Машина лежит на обочине. У иномарки от удара вылетело левое переднее колесо, также смят бок, нет фар.
О наличии пострадавших неизвестно, официальной информации о случившемся нет.
Пензенцам напоминают о важности соблюдения правил дорожного движения, бокового интервала и дистанции. Также водителям не советуют отвлекаться на гаджеты и другие предметы.