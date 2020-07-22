В Бессоновке легковушку расплющило после столкновения с кроссовером

По словам очевидца, который сделал фото в 12:10, авария случилась в селе Бессоновка недалеко от местной администрации. Судя по кадрам, пострадали легковушка и внедорожник. На отечественном автомобиле буквально нет живого места: смяты бок, капот, вывернуты двери и нет стекол. Машина лежит на обочине. У иномарки от удара вылетело левое переднее колесо, также смят бок, нет фар.

О наличии пострадавших неизвестно, официальной информации о случившемся нет.

Пензенцам напоминают о важности соблюдения правил дорожного движения, бокового интервала и дистанции. Также водителям не советуют отвлекаться на гаджеты и другие предметы.