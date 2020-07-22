Воссоздание часовни рядом со Спасским собором обойдется в 28 млн рублей

В настоящее время работы по воссозданию собора завершаются. Теперь строители готовятся к новому проекту – восстановлению Евлампиевской церкви-усыпальницы, которая войдет в храмовый комплекс. Соответствующая документация была представлена к участию в федеральной целевой программе «Развитие культуры и туризма» («Историческая память»).

«Восстанавливается историческая часовня, надеемся, что в ближайшее время она появится. Было пять захоронений, но одно тело кононизировалось, поэтому будем переносить останки только четырех священников», - рассказал митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Представитель подрядчика отметил, что здесь потребуется усилить фундамент, так как существующий был рассчитан на деревянную церковь. Проектная документация объекта уже готова, на строительство часовни заложено 28 млн рублей. Согласно условиям конкурса, объект должен быть сдан к августу 2021 года. Губернатор Иван Белозерцев попросил как можно скорее приступить к работам.

«У нас только одна просьба: когда технику будете подвозить, настилайте что-нибудь на плитку, чтобы не повредить ее», - призвал мэр Пензы Андрей Лузгин.

«Мы готовы вам помочь, если возникают какие-то проблемы организационного характера. Задача одна - сделать качественно», - заявил Иван Белозерцев.

Глава региона отметил, что строительство Спасского собора идет к логическому завершению и результаты работы уже можно продемонстрировать жителям города.

«Гражданам, которые приходят на площадь, хотелось бы побывать на экскурсии. Мы договорились об этом, и будем их проводить, владыка дал добро. Нужны люди, которые могут что-то объяснить. Еще нужно поставить информационное табло», - предложил он.

Министр культуры Татьяна Курдова заявила, что представители ведомства уже обсудили этот вопрос с епархией. Разрабатываются флаеры и рекламный щит, и к концу недели пойдут первые экскурсии. Губернатор попросил ускориться и начать проводить их уже сегодня после обеда.