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22.07.2020г.
Воссоздание часовни рядом со Спасским собором обойдется в 28 млн рублей

Воссоздание часовни рядом со Спасским собором обойдется в 28 млн рублей

Ср, 22.07.20 13:38
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22 июля губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и председатель регионального ЗакСобра Валерий Лидин проинспектировали стройплощадку Спасского кафедрального собора в рамках рабочей поездки по городу.

В настоящее время работы по воссозданию собора завершаются. Теперь строители готовятся к новому проекту – восстановлению Евлампиевской церкви-усыпальницы, которая войдет в храмовый комплекс. Соответствующая документация была представлена к участию в федеральной целевой программе «Развитие культуры и туризма» («Историческая память»).

«Восстанавливается историческая часовня, надеемся, что в ближайшее время она появится. Было пять захоронений, но одно тело кононизировалось, поэтому будем переносить останки только четырех священников», - рассказал митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Представитель подрядчика отметил, что здесь потребуется усилить фундамент, так как существующий был рассчитан на деревянную церковь. Проектная документация объекта уже готова, на строительство часовни заложено 28 млн рублей. Согласно условиям конкурса, объект должен быть сдан к августу 2021 года. Губернатор Иван Белозерцев попросил как можно скорее приступить к работам.

«У нас только одна просьба: когда технику будете подвозить, настилайте что-нибудь на плитку, чтобы не повредить ее», - призвал мэр Пензы Андрей Лузгин.

«Мы готовы вам помочь, если возникают какие-то проблемы организационного характера. Задача одна - сделать качественно», - заявил Иван Белозерцев.

Глава региона отметил, что строительство Спасского собора идет к логическому завершению и результаты работы уже можно продемонстрировать жителям города.

«Гражданам, которые приходят на площадь, хотелось бы побывать на экскурсии. Мы договорились об этом, и будем их проводить, владыка дал добро. Нужны люди, которые могут что-то объяснить. Еще нужно поставить информационное табло», - предложил он.

Министр культуры Татьяна Курдова заявила, что представители ведомства уже обсудили этот вопрос с епархией. Разрабатываются флаеры и рекламный щит, и к концу недели пойдут первые экскурсии. Губернатор попросил ускориться и начать проводить их уже сегодня после обеда.

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17.07.2020 07:30
«Локомотив-Пенза» — проект молодой, но не краткосрочный
17.07.2020 06:25
Талантливые и независимые. Три истории успеха молодых людей из Пензы
16.07.2020 08:25
Пензенцы вывели производство авиатренажеров на новый уровень
16.07.2020 07:32
Три пензенских сквера преобразят до конца года. ПРОЕКТЫ
15.07.2020 07:29
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15.07.2020 06:25
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14.07.2020 15:58
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Купить нельзя пройти мимо: первые приобретения для малыша
12.07.2020 14:41
На Суре у плотины ТЭЦ-1 в Пензе обнаружили масляные разводы
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