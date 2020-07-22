Пензенские онкологи опробовали мировую методику лечения рака груди

Пензенские врачи-онкологи провели биопсию сигнальных лимфатических узлов одной из пациенток, у которой диагностировали рак груди.

Как пояснили в Instagram-аккаунте регионального минздрава, рак молочной железы все чаще диагностируется на ранних стадиях, когда опухоль еще не дала метастазы и не поразила лимфоузлы. Отмечается, что для таких пациентов удаление органа со всеми лимфатическими узлами является калечащей процедурой. Поэтому врачи стали применять лечение, которые не только сохранит молочную железу, но и лимфоузлы - метод биопсии сигнальных (сторожевых) лимфатических узлов.

Он позволяет сохранить подмышечные лимфоузлы и избежать калечащих осложнений в виде ограничения подвижности руки. Суть методики сводится к тому, чтобы определить состояние подмышечных лимфоузлов, найти и провести исследование сторожевого лимфоузла.

«Если в нем зафиксировано отсутствие метастаз, то с высокой долей вероятности их не будет и во всем региональном коллекторе. Подобная картина даст возможность определиться с тактикой дальнейшего хирургического вмешательства», - пояснили в ведомстве.

Данный метод является стандартом хирургического лечения Европейской организации по изучению и лечению рака, а также признан во всем мире.