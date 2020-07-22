В Арбеково мужчина получил тяжелые травмы головы

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В микрорайоне Арбеково в Пензе 38-летнего пострадавшего увезли в больницу.
По данным пресс-службы регионального УМВД, пензенец выпивал с 50-летним мужчиной в квартире на проспекте Строителей. Между ними разгорелась ссора, в результате которой горожанин получил серьезные травмы головы. Пострадавшего госпитализировали. Сотрудники полиции установили причастность к случившемуся жителя села Константиновка. Он признался в том, что натворил.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Дебоширу может грозить до 10 лет тюрьмы.