В Арбеково мужчина получил тяжелые травмы головы

В микрорайоне Арбеково в Пензе 38-летнего пострадавшего увезли в больницу.

По данным пресс-службы регионального УМВД, пензенец выпивал с 50-летним мужчиной в квартире на проспекте Строителей. Между ними разгорелась ссора, в результате которой горожанин получил серьезные травмы головы. Пострадавшего госпитализировали. Сотрудники полиции установили причастность к случившемуся жителя села Константиновка. Он признался в том, что натворил.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Дебоширу может грозить до 10 лет тюрьмы.