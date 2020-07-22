Пензенцы выхаживают котенка с оголенной костью вместо лапки

По словам волонтеров, у малыша Тима нет лапки. Из-за давней травмы она превратилась в сухую торчащую кость, а гной проник в мягкие ткани, где размножились опарыши.

«Лапу придется ампутировать, но пока это невозможно из-за гноя и некроза тканей, сначала нам предстоит справиться с этой проблемой. Затем с тем, что малыш сильно обезвожен, сейчас его организму помогают бороться капельницы. И только потом будет назначена операция по ампутации», - поделились сотрудники центра в группе соцсети «ВКонтакте».

В настоящее время они обрабатывают малышу пораженную область. Узнать, как помочь Тиму выздороветь, можно здесь.