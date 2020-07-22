В Минкомсвязи рассказали, какой процент СМИ не может получить господдержку

Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин по итогам совещания с главами Союза журналистов России и Национальной ассоциации телерадиовещателей (НАТ) сообщил, сколько СМИ, пострадавших в период пандемии, испытывают проблемы с получением господдержки.

Как отмечается на сайте НАТ, помощь никак не могут получить около 2-3% средств массовой информации. По словам Алексея Волина, по итогам обработки обращений выявлено, что ряд изданий фигурируют в списке по два-три раза. В итоге осталось 1050 обращений, из них 550 - это СМИ с государственным участием, которые либо финансируются из бюджета, либо получают субсидии, либо делают госзадания, причем у большинства есть право на отсрочку налоговых платежей.

Замглавы Минкомсвязи пояснил, что 225 из указанных в списке - это малый и средний бизнес, 191 - малый бизнес и микропредприятия, у которых есть право на кредит, субсидии, отсрочку или рассрочку по уплате налогов, мораторий на банкротство. Все они могут получить госпомощь.