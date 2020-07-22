В страшном ДТП в Бессоновке погиб мужчина

По данным ведомства, трагедия случилась 22 июля в 12:05 на дороге «Пенза-Лунино». Столкнулись «десятка» под управлением 49-летнего водителя и Toyota Hilux, за рулем которой ехал 68-летний мужчина. Водитель легковушки погиб на месте происшествия.

По факту трагедии проводят проверку.

Пензенцам напоминают о важности соблюдения правил дорожного движения, бокового интервала и дистанции. Также водителям не советуют отвлекаться на гаджеты и другие предметы.