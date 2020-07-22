В подъезде дома на ул. Коммунистической разберутся с тараканами

Региональное управление Роспотребнадзора прислало в редакцию «Пенза-Пресс» ответ на запрос, связанный с антисанитарией в подъезде дома №45 на ул. Коммунистической.

Житель дома ранее прислал обращение в «Жалобную книгу» информагентства.

В адрес управляйки 22 июля направили предостережение с требованием незамедлительно устранить загрязнение и провести дезинсекцию в подъезде №1.

«Выполнение предостережения остается на контроле управления. По вопросу наличия неприятного запаха разъясняем, что санитарным законодательством данный вопрос не регламентирован», - отмечается в документе за подписью замначальника управления Александра Крымова.

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