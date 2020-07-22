В подъезде дома на ул. Коммунистической разберутся с тараканами

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Региональное управление Роспотребнадзора прислало в редакцию «Пенза-Пресс» ответ на запрос, связанный с антисанитарией в подъезде дома №45 на ул. Коммунистической.
Житель дома ранее прислал обращение в «Жалобную книгу» информагентства.
В адрес управляйки 22 июля направили предостережение с требованием незамедлительно устранить загрязнение и провести дезинсекцию в подъезде №1.
«Выполнение предостережения остается на контроле управления. По вопросу наличия неприятного запаха разъясняем, что санитарным законодательством данный вопрос не регламентирован», - отмечается в документе за подписью замначальника управления Александра Крымова.
Отметим, что информагентство реализует проект, в рамках которого вы можете сообщить о проблеме своего двора, улицы, района и получить ответ от уполномоченных чиновников. Также силами медиахолдинга «Экспресс» (телеканала «Экспресс», радио «Экспресс» и ИА «Пенза-Пресс») мы можем предать вашу ситуацию огласке.