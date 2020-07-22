В арт-поместье «Новые берега» открыли кафе и купили гольфкар для экскурсий

В арт-поместье для людей с инвалидностью «Новые берега», который находится в селе Богословка Пензенской области, открыли кафе, а также закупили необычный автомобиль.

Как сообщили в группе проекта соцсети «ВКонтакте», новое кафе готово радовать посетителей вкусными блюдами и напитками.

«Просторный зал с фотогеничным интерьером, вкусная кухня из нашего цеха по изготовлению мясных заготовок, и главное, напитки от нашего душевного бармена Ивана Пчельникова — в кафе уже все готово к приему гостей!» - делятся с пензенцами.

К тому же, это не единственное новшество, которое появилось в поместье, теперь передвигаться по «Новым берегам» можно на электрокаре, который рассчитан на шесть мест.

«Наш гольфкар оснащен по последнему слову техники, с учетом обеспечения безопасности и подходит для людей разного уровня подготовки. В непогоду пассажиров защитит прочный навес и противоскользящее резиновое покрытие пола, также у электрокара есть кнопка аварийного отключения питания электросистемы — дополнительная мера безопасности», - отмечают в сообществе.

На таком автомобиле резиденты смогут ездить в магазин, а гости – осмотреть территорию квартала во время экскурсий.