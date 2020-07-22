Отлавливать бродячих собак в Ухтинке не взялась ни одна организация

Администрация Бессоновского района Пензенской области прислала в редакцию «Пенза-Пресс» ответ на запрос, связанный с проблемой бродячих собак в с. Ухтинка.

Ранее местная жительница обращалась в «Жалобную книгу» информагентства. Чиновники пояснили, что заниматься отловом бродячих животных может только подрядная организация. За эту работу ни в 2019, ни в 2020 году не захотела взяться ни одна из компаний, и популяция бездомных собак увеличилась.

«Для разъяснения ситуации [..] главы сельских администраций проводят сход граждан, где также напоминают об ответственном содержании домашних животных», - отмечается в документе за подписью и.о. главы администрации района Александра Карагодина.

В ближайшее время планируется еще один электронный аукцион на отлов безнадзорных животных.

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