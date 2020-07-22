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22.07.2020г.
Отлавливать бродячих собак в Ухтинке не взялась ни одна организация

Отлавливать бродячих собак в Ухтинке не взялась ни одна организация

Ср, 22.07.20 15:02
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Администрация Бессоновского района Пензенской области прислала в редакцию «Пенза-Пресс» ответ на запрос, связанный с проблемой бродячих собак в с. Ухтинка.

Ранее местная жительница обращалась в «Жалобную книгу» информагентства. Чиновники пояснили, что заниматься отловом бродячих животных может только подрядная организация. За эту работу ни в 2019, ни в 2020 году не захотела взяться ни одна из компаний, и популяция бездомных собак увеличилась.

«Для разъяснения ситуации [..] главы сельских администраций проводят сход граждан, где также напоминают об ответственном содержании домашних животных», - отмечается в документе за подписью и.о. главы администрации района Александра Карагодина.

 В ближайшее время планируется еще один электронный аукцион на отлов безнадзорных животных.

Отметим, что информагентство реализует проект, в рамках которого вы можете сообщить о проблеме своего двора, улицы, района и получить ответ от уполномоченных чиновников. Также силами медиахолдинга «Экспресс» (телеканала «Экспресс», радио «Экспресс» и ИА «Пенза-Пресс») мы можем предать вашу ситуацию огласке.

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20.07.2020 07:29
Особняк в историческом центре Пензы ждет реставрация. Эксклюзив
17.07.2020 07:30
«Локомотив-Пенза» — проект молодой, но не краткосрочный
17.07.2020 06:25
Талантливые и независимые. Три истории успеха молодых людей из Пензы
16.07.2020 08:25
Пензенцы вывели производство авиатренажеров на новый уровень
16.07.2020 07:32
Три пензенских сквера преобразят до конца года. ПРОЕКТЫ
15.07.2020 07:29
Анатолий Квитко: Ренессанс пензенского бокса 70-80-х возможен
15.07.2020 06:25
Получившая квартиру врач из Пензы рассказала о жилье и отношении к профессии
14.07.2020 15:58
Эстетика малых городов: интервью с пензенским архитектором о благоустройстве
14.07.2020 07:15
«Мы поверили, что дом достроят, нас не обманули». Интервью с дольщиками ЖК «Маяковский»
13.07.2020 08:29
Купить нельзя пройти мимо: первые приобретения для малыша
12.07.2020 14:41
На Суре у плотины ТЭЦ-1 в Пензе обнаружили масляные разводы
10.07.2020 18:33
«Трудности развивают навыки». Интервью с визажистом «Первого канала» Викторией Бойчак
10.07.2020 16:47
«Конечная цель – установить судьбу каждого бойца». Интервью с Ларисой Казаковой
09.07.2020 18:00
Зареченца без маски едва не вышвырнули из автобуса, а пассажирка устроила скандал
07.07.2020 16:09
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06.07.2020 15:57
Пенсионер из Пензы рассказал, как в одночасье оказался на улице
06.07.2020 10:04
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03.07.2020 14:27
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30.06.2020 15:06
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26.06.2020 12:05
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25.06.2020 16:18
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25.06.2020 14:50
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