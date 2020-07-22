Пензенцам рассказали, как пройдет День города. Программа

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Заместитель главы администрации Пензы Сергей Волков 22 июля провел совещание по подготовке к празднованию Дня города в рамках фестиваля «Пенза - город счастливых людей» (0+).
«Мероприятия в рамках фестиваля пройдут с 4 по 6 сентября. Праздновать День города планируем 5 сентября. В настоящее время определены центральные площадки, где состоятся основные мероприятия – Фонтанная и Театральная площади, площадь имени В.И. Ленина, территория возле Ростка», - рассказала начальник управления культуры города Вера Фейгина.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, 4 сентября возле горадминистрации пройдет концерт симфонического оркестра, во время которого горожанам будут вручены знаки и регалии почетного гражданина Пензы.
5 сентября площадь имени В.И. Ленина станет главной детской локацией (0+) - здесь пройдет фестиваль «Детское творчество», концерт детского театра-мюзикла «Рождение», фестиваль «Край талантов», акция «В ожидании чуда», будут работать мастер-классы для детей и родителей, кинопоказ.
5 сентября Фонтанная площадь будет работать с 12 часов. Пензенские коллективы покажут свои лучшие номера. Вечером состоится грандиозное открытие фонтана и концерт приглашенного столичного артиста. Праздничный салют планируют провести на набережной реки Суры.
6 сентября праздник переместится на Олимпийскую аллею, где пензенцев будет ждать благотворительный велопробег с участием известных людей Пензы. Также в этот день у центрального входа в Пензенскую областную филармонию с пройдет фестиваль «Сурская гармонь».
Кроме того, с 4 по 6 сентября пензенцы, получившие 1 июля на площадках для голосования пригласительные, смогут бесплатно посетить одно из следующих учреждений:
- Краеведческий музей (ул. Красная, 23);
- Литературный музей (ул. Кирова, 2);
- Картинная галерея им. К. А. Савицкого (ул. Советская,3);
- Пензенский зоопарк (ул. Красная, 10);
- Роллердром в парке культуры и отдыха «Комсомольский» (ул. Гагарина, 6);
- Центральный парк культуры и отдыха им. В.Г. Белинского (ул. Карла Маркса, 1);
- Детский парк в Арбеково (ул. Кронштадтская, 1а);
- Дворец спорта «Рубин» (ул. Революционная, 9);
- Молодежный центр «Юность» (ул. Карпинского, 22б).