Новый ФОК в Каменке войдет в спортивный комплекс вместе со стадионом

Новый спортивный объект возводится рядом со стадионом «Дорожник». ФОК рассчитан более чем на 200 человек. Строительство ведется в рамках реализации партийного проекта «Детский спорт» по направлению «Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов».

Объект войдет вместе со стадионом в большой спортивный комплекс, где будут проводиться мероприятия районного, областного и всероссийского уровней. Завершить стройку планируют в марте 2021 года.