Новый ФОК в Каменке войдет в спортивный комплекс вместе со стадионом

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В Каменке строится новый физкультурно-оздоровительный комплекс, рассказали в пресс-центре правительства Пензенской области. Стройка стартовала 6 мая.
Новый спортивный объект возводится рядом со стадионом «Дорожник». ФОК рассчитан более чем на 200 человек. Строительство ведется в рамках реализации партийного проекта «Детский спорт» по направлению «Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов».
Объект войдет вместе со стадионом в большой спортивный комплекс, где будут проводиться мероприятия районного, областного и всероссийского уровней. Завершить стройку планируют в марте 2021 года.