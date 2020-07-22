Белозерцев вручил пензенским фермерам гранты на развитие

В торжественном мероприятии принял участие губернатор Иван Белозерцев. 22 начинающих фермера удостоили грантов до 5 млн рублей, четыре семейные фермы получили до 20 млн рублей господдержки, на развитие девяти агростартапов выделили до 3 млн рублей (на каждый). Пензенцы подавали заявки на участие в конкурсе с 13 мая по 1 июня.

«Я поздравляю вас с победой и получением грантов. Это важная поддержка. Вы - не крупные сельскохозяйственные предприятия, поэтому вам это особенно необходимо. Мы стараемся привлекать и федеральные, и областные средства на вашу поддержку. В 2020 еще порядка 52 млн рублей направим на развитие сельской кооперации», - сообщил глава региона.

Он подчеркнул, что гранты должны быть использованы по назначению. Также Иван Белозерцев призвал аграриев, которые занимаются обработкой земель, обращаться к нему напрямую, чтобы им выделили участки.

«Я прошу вас, вы сами активность проявляйте в этом вопросе, если глава района не слышит вас, то обращайтесь ко мне. Если сидят, дурака валяют и не дают земли, пишите мне. Я желаю вам успехов в вашей дальнейшей деятельности», - отметил губернатор.

Напомним, с 2012 по 2019 годы в рамках реализации мероприятий по поддержке начинающих фермеров в Пензенской области было организовано 264 фермерских хозяйства, 58 семейных ферм. На развитие этой отрасли в регионе выделили 1 млрд 61,8 млн рублей, на 2020-й предусмотрено 108,7 млн рублей.