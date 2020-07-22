У Глобуса попал в ДТП курьер местной пиццерии

По словам очевидца, который сделал фото около 14:57, авария произошла около монумента «Глобус». Судя по кадрам, столкнулись две легковушки. Одна из машин принадлежит пиццерии – у нее сильно разбита передняя часть. На месте работали сотрудники полиции.

Официальной информации о ДТП нет.

Инспекторы просят пензенцев не совершать необдуманных маневров, потому что любое неверное движение может стоить жизни. Кроме того, сотрудники ГИБДД настаивают на соблюдении правил дорожного движения, дистанции и бокового интервала.