Пензенского автолюбителя осудили за смерть двух пассажиров

Так, вечером 9 сентября 2018 пьяный мужчина ехал на Citroen C-Elysee по трассе М-5 «Урал» со стороны ул. Ушакова по направлению на ул. Аустрина. Не справившись с управлением, водитель несколько раз врезался в металлическое ограждение. Из-за этого погибли пассажиры иномарки.

На заседании пензенец не признал свою вину и сообщил, что за рулем был один из мужчин, который ехал с ним. Несмотря на это, его вину подтвердили другие доказательства.

Как сообщает пресс-служба Железнодорожного суда Пензы, один из свидетелей, который в тот день ехал на переднем сиденье в машине горожанина, рассказал, что до этого в течение пяти дней они вместе употребляли наркотики. В момент трагедии он уснул и очнулся уже в больнице.

Автолюбителя приговорили к шести с половиной годам в колонии-поселении и лишили водительских прав на три года. Также с него взыскали в пользу одного из пассажиров миллион рублей морального вреда и 30 000 рублей за процессуальные издержки. В пользу второго пассажира ему нужно будет выплатить 700 000 рублей.

Приговор в законную силу не вступил.