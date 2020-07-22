Россиянам сообщили срок регистрации первой вакцины в стране от Covid-19

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил срок регистрации препарата, который создали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

По его словам, отечественную вакцину от коронавируса могут официально зарегистрировать уже в начале августа. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на телеканал «Россия 24».

«Мы видим, что эффективность [вакцины] есть, безопасность подтверждена», — заявил глава Минздрава и добавил, что министерствоготовится к массовому выпуску вакцины.

Он уточнил, что всех добровольцев, которые принимали участие в клинических испытаниях вакцины, выписали из больницы.

«Еще одна вакцина прошла через этический комитет и получила одобрение, сейчас получают экспертное заключение, и тоже начинаются клинические исследования», — добавил министр.