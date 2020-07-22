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22.07.2020г.
В пензенской рознице Tele2 вырос спрос на смартфоны

В пензенской рознице Tele2 вырос спрос на смартфоны

Ср, 22.07.20 16:33
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Tele2 зафиксировала повышенный спрос на смартфоны в рознице Пензенской области в первом полугодии 2020 года. Количество проданных устройств увеличилось на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лидером продаж стал бренд Huawei.

Рынок смартфонов в Пензенской области в первом полугодии 2020 года продемонстрировал позитивную динамику – число проданных смартфонов в рознице Tele2 выросло на 22% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В основном в салонах оператора выбирали гаджеты стоимостью до 10 тысяч рублей. Средняя стоимость устройств составила 9 тысяч рублей, что на 39% больше, чем годом ранее.

Двумя самыми востребованными производителями смартфонов среди посетителей салонов Tele2 стали Huawei и Samsung. За первые шесть месяцев текущего года на их долю в общем объеме продаж пришлось 42%. За отчетный период продажи Huawei выросли более чем в 2 раза, а Samsung – в 1,5 раза. Хорошую динамику в продажах показали и другие китайские бренды: Xiaomi вырос в 3 раза, а Honor – на 75%, заняв долю в общих продажах в 20% и 10% соответственно.

Самым популярным смартфоном стал Samsung Galaxy A10, его доля в штуках составила 7%. На обладателя второго места – Huawei Y5 Lite – приходится 5% продаж устройств в штуках. Замыкает тройку лидеров Huawei Y7 с долей в 4%.

«Абоненты Tele2 начинают привыкать к цифровому образу жизни и постоянно следят за новинками рынка операторской розницы. Учитывая предпочтения наших клиентов, мы стремимся предложить оптимальные условия для приобретения гаджетов. Так, для пензенских абонентов Tele2 при покупке устройства решающим фактором является сбалансированное соотношение цены и качества. Мы постоянно анализируем запросы абонентов и дополняем продуктовую линейку устройствами, которые отвечают потребностям наших клиентов», - сказал коммерческий директор макрорегиона «Черноземье» Tele2 Владимир Поваров.

Источник фотографии: фото предоставлено компанией Tele2
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20.07.2020 07:29
Особняк в историческом центре Пензы ждет реставрация. Эксклюзив
17.07.2020 07:30
«Локомотив-Пенза» — проект молодой, но не краткосрочный
17.07.2020 06:25
Талантливые и независимые. Три истории успеха молодых людей из Пензы
16.07.2020 08:25
Пензенцы вывели производство авиатренажеров на новый уровень
16.07.2020 07:32
Три пензенских сквера преобразят до конца года. ПРОЕКТЫ
15.07.2020 07:29
Анатолий Квитко: Ренессанс пензенского бокса 70-80-х возможен
15.07.2020 06:25
Получившая квартиру врач из Пензы рассказала о жилье и отношении к профессии
14.07.2020 15:58
Эстетика малых городов: интервью с пензенским архитектором о благоустройстве
14.07.2020 07:15
«Мы поверили, что дом достроят, нас не обманули». Интервью с дольщиками ЖК «Маяковский»
13.07.2020 08:29
Купить нельзя пройти мимо: первые приобретения для малыша
12.07.2020 14:41
На Суре у плотины ТЭЦ-1 в Пензе обнаружили масляные разводы
10.07.2020 18:33
«Трудности развивают навыки». Интервью с визажистом «Первого канала» Викторией Бойчак
10.07.2020 16:47
«Конечная цель – установить судьбу каждого бойца». Интервью с Ларисой Казаковой
09.07.2020 18:00
Зареченца без маски едва не вышвырнули из автобуса, а пассажирка устроила скандал
07.07.2020 16:09
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06.07.2020 15:57
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06.07.2020 10:04
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03.07.2020 14:27
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26.06.2020 12:05
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25.06.2020 16:18
«Мы не сможем по-другому»: основатели поискового отряда «Лиза Алерт Пенза» рассказали о семье и работе
25.06.2020 14:50
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