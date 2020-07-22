В пензенской рознице Tele2 вырос спрос на смартфоны

Tele2 зафиксировала повышенный спрос на смартфоны в рознице Пензенской области в первом полугодии 2020 года. Количество проданных устройств увеличилось на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лидером продаж стал бренд Huawei.

Рынок смартфонов в Пензенской области в первом полугодии 2020 года продемонстрировал позитивную динамику – число проданных смартфонов в рознице Tele2 выросло на 22% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В основном в салонах оператора выбирали гаджеты стоимостью до 10 тысяч рублей. Средняя стоимость устройств составила 9 тысяч рублей, что на 39% больше, чем годом ранее.

Двумя самыми востребованными производителями смартфонов среди посетителей салонов Tele2 стали Huawei и Samsung. За первые шесть месяцев текущего года на их долю в общем объеме продаж пришлось 42%. За отчетный период продажи Huawei выросли более чем в 2 раза, а Samsung – в 1,5 раза. Хорошую динамику в продажах показали и другие китайские бренды: Xiaomi вырос в 3 раза, а Honor – на 75%, заняв долю в общих продажах в 20% и 10% соответственно.

Самым популярным смартфоном стал Samsung Galaxy A10, его доля в штуках составила 7%. На обладателя второго места – Huawei Y5 Lite – приходится 5% продаж устройств в штуках. Замыкает тройку лидеров Huawei Y7 с долей в 4%.

«Абоненты Tele2 начинают привыкать к цифровому образу жизни и постоянно следят за новинками рынка операторской розницы. Учитывая предпочтения наших клиентов, мы стремимся предложить оптимальные условия для приобретения гаджетов. Так, для пензенских абонентов Tele2 при покупке устройства решающим фактором является сбалансированное соотношение цены и качества. Мы постоянно анализируем запросы абонентов и дополняем продуктовую линейку устройствами, которые отвечают потребностям наших клиентов», - сказал коммерческий директор макрорегиона «Черноземье» Tele2 Владимир Поваров.