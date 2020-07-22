Инспектор из Пачелмского района попросил 50 000 за травму пальца

По данным пресс-службы учреждения, в октябре прошлого года правоохранитель остановил водителя, который нарушил правила дорожного движения. Тот схватил его за палец и вывернул, из-за чего образовалась гематома. 23 марта по этому делу суд назначил автолюбителю 15 тыс. рублей штрафа. Инспектор в свою очередь просил взыскать с осужденного компенсацию морального вреда в 50 000 рублей, убытки в размере 5 568 рублей, а также расходы по оплате юридической помощи в размере 3 000 рублей. Однако ответчик не признал свою вину и исковые требования.

Суд назначил размер компенсации вреда в пользу потерпевшего в размере 5 000 рублей и оплаты услуг юриста в 3 000 рублей. Решение в законную силу не вступило.