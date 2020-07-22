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22.07.2020г.
В новом ЖК «Лугометрия» стартует продажа квартир

В новом ЖК «Лугометрия» стартует продажа квартир

Ср, 22.07.20 16:37
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22 июля губернатор Пензенской области Иван Белозерцев посетил строительную площадку жилого комплекса «Лугометрия», где ознакомился с новым инвестиционным проектом. Глава региона вручил патронажный сертификат на поддержку проекта: он дает право на первоочередное согласование в инстанциях, организационную и консультационную помощь, что значительно ускорит процесс возведения домов и развитие жилого комплекса.

«Мы видим здесь новые, современные подходы в строительстве с использованием нового европейского оборудования. Важно, чтобы компания активно включилась в строительство комплексной застройки этого микрорайона. Все должны содействовать данной строительной компании. Роман Владимирович, я вручаю вам патронажный сертификат и надеюсь, что вы в кратчайшие сроки построите этот прекрасный комплекс», - отметил губернатор.

ЖК «Лугометрия» - жилая природа на карте Пензы. Каждый дом будет выполнен в индивидуальном решении, сохраняя при этом единый стиль. Для домов нового жилого комплекса были разработаны индивидуальные железобетонные домокомплекты, которые выпускает Smart-завод «Betonium» . Материалы для строительства поступают на площадку в высокой степени готовности, что способствует сокращению сроков строительства, исключительному качеству и уникальному архитектурному стилю. В квартирах используются оконные конструкции класса А, что увеличивает оконные проемы и дает больше воздуха и света, а для кондиционеров на фасаде сделаны специальные корзины.

Для строительства был выбран Октябрьский район, Арбеково – он считается одним из самых перспективных и приоритетных для развития Пензы.

«Мы финансируем строительство не только объектов недвижимости, но и такие производства, как Smart-завод «Betonium» , который изготавливает домокомплекты, используемые в строительстве данного комплекса. Это позволяет сделать жилье более качественным и доступным. Презентация, которую мы сегодня увидели, позволяет сделать вывод, что здесь жителям будет удобно и комфортно», - рассказала управляющий Пензенским отделением ПАО «Сбербанк» Марина Дементьева.

Вблизи нового района проходят основные магистрали города, есть более десятка торговых центров, спортивные и оздоровительные комплексы, крупнейшие клиники, кинотеатры, библиотеки и другие социальные объекты.

«Планируем построить мост, который будет соединять левую и правую стороны. Уже проект сделали, проходит экспертизу. Чтобы мы не зависели от федеральной трассы и чтобы для людей было безопасно», - пояснил губернатор Пензенской области.

В проекте нового района запланировано строительство 20 зданий различной этажности - от 12 до 22. Дома сформированы в уютные кварталы-дворы без машин, безопасное пространство каждого из которых будет выдержано в своей стилистике и иметь уникальное название.

«Жилой комплекс «Лугометрия» является сегодня самым передовым и инновационным проектом группы компаний «Территория жизни». Сама структура здания является уникальной. Первые-вторые этажи коммерческого назначения получили абсолютно свободную планировку, которая превосходит по своим характеристикам даже монолитные аналоги, а верхние жилые этажи имеют совсем другие габариты. «Лугометрия» - это луга и квадратные метры, сегодня это самый большой проект комплексного освоения территории в черте города», - считает советник генерального директора группы компаний «Территория жизни» Роман Семенов.

Пензенцев ждут в офисе продаж ЖК «Лугометрия» по адресу: ул. Генерала Глазунова, д. 7, тел. +7 (8412) 282807, сайт лугометрия.рф.

Источник фотографии: фотографии предоставлены компанией «Территория жизни»
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20.07.2020 07:29
Особняк в историческом центре Пензы ждет реставрация. Эксклюзив
17.07.2020 07:30
«Локомотив-Пенза» — проект молодой, но не краткосрочный
17.07.2020 06:25
Талантливые и независимые. Три истории успеха молодых людей из Пензы
16.07.2020 08:25
Пензенцы вывели производство авиатренажеров на новый уровень
16.07.2020 07:32
Три пензенских сквера преобразят до конца года. ПРОЕКТЫ
15.07.2020 07:29
Анатолий Квитко: Ренессанс пензенского бокса 70-80-х возможен
15.07.2020 06:25
Получившая квартиру врач из Пензы рассказала о жилье и отношении к профессии
14.07.2020 15:58
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14.07.2020 07:15
«Мы поверили, что дом достроят, нас не обманули». Интервью с дольщиками ЖК «Маяковский»
13.07.2020 08:29
Купить нельзя пройти мимо: первые приобретения для малыша
12.07.2020 14:41
На Суре у плотины ТЭЦ-1 в Пензе обнаружили масляные разводы
10.07.2020 18:33
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10.07.2020 16:47
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09.07.2020 18:00
Зареченца без маски едва не вышвырнули из автобуса, а пассажирка устроила скандал
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03.07.2020 14:27
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