Иван Белозерцев встретился с вновь назначенным военным комиссаром

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Участники встречи обсудили вопросы взаимодействия, а также текущие задачи, которые стоят перед военным комиссаром области.
«Пензенский военный комиссариат – комиссариат с хорошей историей. Лучшие традиции, заложенные вашими предшественниками, нужно обязательно сохранять и развивать», - отметил губернатор.
По его словам, в числе первостепенных задач - подготовка и набор юношей к прохождению срочной службы, а также ремонт зданий и сооружений, находящихся на балансе военных ведомств.
Кроме того, был рассмотрены итоги весеннего призыва граждан на военную службу, пояснили в пресс-центре облправительства.