Иван Белозерцев встретился с вновь назначенным военным комиссаром

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 22 июля встретился с вновь назначенным военным комиссаром региона Андреем Сурковым.

Участники встречи обсудили вопросы взаимодействия, а также текущие задачи, которые стоят перед военным комиссаром области.

«Пензенский военный комиссариат – комиссариат с хорошей историей. Лучшие традиции, заложенные вашими предшественниками, нужно обязательно сохранять и развивать», - отметил губернатор.

По его словам, в числе первостепенных задач - подготовка и набор юношей к прохождению срочной службы, а также ремонт зданий и сооружений, находящихся на балансе военных ведомств.

Кроме того, был рассмотрены итоги весеннего призыва граждан на военную службу, пояснили в пресс-центре облправительства.