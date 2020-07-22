Россиянам назвали условия получения компенсации за отдых в пределах страны

В Ассоциации туроператоров России рассказали о выплатах, которые получат жители страны, планирующие отдохнуть в пределах РФ.

Так, деньги получат те, кто приобрел тур стоимостью не менее 25 тысяч рублей и продолжительностью не менее пяти ночей. Обязательным условием является оплата поездки картой «Мир», на которую вернутся средства в виде кэшбэка.

Если тур стоит от 25 до 50 тысяч рублей, то покупателю вернут 5000 рублей. В случае его стоимости от 50 до 75 тысяч рублей турист получит 10 тысяч рублей. На компенсацию в 15 тысяч рублей могут рассчитывать покупатели туров стоимостью от 75 тысяч рублей и выше.

«Для получения компенсации любые туры по России не подходят. Их разделили на две части по срокам поездок. С 15 августа по 20 декабря 2020 года можно отправиться в путешествие по 44 регионам России», - сообщает телеканал «360».

Во вторую группу вошли 11 субъектов. За покупку тура туда можно получить компенсацию вне высокого летнего сезона начиная с 1 октября до 20 декабря. В этот список попали Москва и Санкт-Петербург с особыми условиями. В обеих столицах максимально можно провести две ночи и не менее трех ночей в другом регионе.

Деньги вернутся на карту в течение пяти дней, причем кэшбэк не будет облагаться налогами.

«Схема получения бонуса очень проста. Туристу нужно зайти на сайт мирпутешествий.рф, раздел Russia. travel, и выбрать понравившееся предложение», — пояснил советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин.

Он отметил, что программа начнет действовать с августа и продлится до конца года.