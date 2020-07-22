Пензенцам рассказали, почему «Радужные дворы» - идеальное место для семьи

Город Спутник – семейный район. 75% жителей – семьи с детьми. И это не случайный результат. Проекты «Тормодома» позволяют семьям жить полноценной, комфортной жизнью. Здесь есть места для развития, спорта и отдыха, есть шесть детский садов и современная инновационная школа.

Самый семейный жилой комплекс Спутника – «Радужные дворы». Они - тихие, уютные, без машин. Возле домов – спортивные и игровые площадки. Кстати, последние разграничили по возрасту: для детей до пяти лет и старше.

Это позволит и малышам, и более взрослым ребятам чувствовать себя на площадке спокойно: старшие не толкнут ненароком, младшие – не окажутся на пути во время догонялок, например. Также во дворе предусмотрена велосипедно-роллерная дорожка с разворотом.

Все лавочки – с навесом. В центре двора предусмотрена беседка. Специалисты сделали ее просторной и довольно закрытой, чтобы в любую погоду сюда могли прийти мамы с колясками и подышать вместе со своим малышом свежим воздухом.

Вход со стороны двора предусмотрен с уровня земли, в вестибюлях установлены подъемник, в угловой секции он будет под навесом на улице. Это облегчает доступ в дом мамам с колясками, велосипедистам и роллерам.

Также в компании «Термодом» разработали сквозные проходы из каждого подъезда во двор и на улицу. Дети смогут играть, не опасаясь попасть под колеса, а взрослые – легко выйти из подъезда на оживленную улицу с парковкой, которая размещена вдоль фасадов домов.

Не забыл застройщик и о тех, кто любит групповые виды спорта: в жилом квартале будет построена большая площадка для игры в футбол, волейбол и баскетбол.

В квартирах есть ниши для кондиционеров, планировки – на любой вкус. Все цены – на сайте.

Узнать больше о квартале «Радужные дворы» можно по телефону 28-28-20 или *2820 (звонок с мобильного бесплатный), а также на сайте termodom-pnz.ru.