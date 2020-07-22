В Пензенском облсуде рассмотрели апелляцию по делу Стрючкова

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22 июля в Пензенском областном суде рассмотрели апелляцию по уголовному делу в отношении экс-министр здравоохранения региона Владимира Стрючкова.
В пресс-службе областного суда ИА «Пенза-Пресс» сообщили о частичном изменении приговора: время, которое экс-министр провел под домашним арестом, войдет в срок отбывания наказания (2 дня домашнего ареста = 1 день отбывания). Заседание состоялось в 9:30.
Напомним, Сосновоборский районный суд вынес приговор Владимиру Стрючкову 25 мая. Ответственный за взаимодействие со СМИ, администратор суда Рафик Керимов после заседания сообщил информагентству о том, что экс-главе минздрава назначили три года и три месяца в колонии общего решима, он был взят под стражу в зале суда. Таким образом, Владимира Стрючкова признали виновным в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.