«Главное, чтобы Элджею нравилось». Ивлеева не стала грустить из-за маленькой груди

Известная телеведущая Настя Ивлеева выложила в Instagram‑аккаунт ироничный пост о своей груди.

Звезда опубликовала в Сети фото, на котором позирует в откровенном топике и брюках с расстегнутой ширинкой. Она иронично отметила, что несмотря на маленькую грудь, у нее красивые ягодицы.

Фолловеры решили поддержать любимицу и завалили ее комплиментами.

«Главное, чтобы Элджею [муж Насти] нравилось», «Вау», «Великолепна», - написали пользователи.

Некоторые удивились, отметив, что раньше у Ивлеевой была красивая объемная грудь. Подписчики объяснили это похудением.