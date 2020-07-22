«Главное, чтобы Элджею нравилось». Ивлеева не стала грустить из-за маленькой груди

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Известная телеведущая Настя Ивлеева выложила в Instagram‑аккаунт ироничный пост о своей груди.
Звезда опубликовала в Сети фото, на котором позирует в откровенном топике и брюках с расстегнутой ширинкой. Она иронично отметила, что несмотря на маленькую грудь, у нее красивые ягодицы.
Фолловеры решили поддержать любимицу и завалили ее комплиментами.
«Главное, чтобы Элджею [муж Насти] нравилось», «Вау», «Великолепна», - написали пользователи.
Некоторые удивились, отметив, что раньше у Ивлеевой была красивая объемная грудь. Подписчики объяснили это похудением.