Русская Кардашьян примерила «авоську» на огромную грудь

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25-летняя модель Анастасия Квитко, которую за выдающиеся формы прозвали русской Ким Кардашьян, поделилась в Сети горячим Stories.
На Instagram-аккаунт звезды подписаны более 11 млн человек, и девушка регулярно радует фолловеров новыми публикациями и историями.
Так, в этот раз русская Кардашьян выложила в Stories снимок, на котором позирует в лифе в крупную сетку, который издалека похож на авоську. Пикантные места она прикрыла смайликами.