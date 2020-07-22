Русская Кардашьян примерила «авоську» на огромную грудь

На Instagram-аккаунт звезды подписаны более 11 млн человек, и девушка регулярно радует фолловеров новыми публикациями и историями.

Так, в этот раз русская Кардашьян выложила в Stories снимок, на котором позирует в лифе в крупную сетку, который издалека похож на авоську. Пикантные места она прикрыла смайликами.