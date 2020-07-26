Глава медиахолдинга «Экспресс» Виктор Рубцов отмечает юбилей

25 июля генеральный директор государственного медиахолдинга «Экспресс» Виктор Рубцов отмечает день рождения. Ему исполняется 55 лет.

Сегодня Виктор Николаевич принимает поздравления от близких, коллег, чиновников, общественников. Весь медиахолдинг «Экспресс», в том числе и информационное агентство «Пенза-Пресс», присоединяется к ним и желает генеральному директору крепкого здоровья, счастья, успехов в работе и реализации всех намеченных планов.

Виктор Рубцов родился в городе Балаково Саратовской области. Он окончил Поволжскую академию государственной службы. Первым местом работы Виктора Николаевича стала Балаковская АЭС, в 1995-1996 годах он работал председателем правления государственной ассоциации «Молодежная инициатива». С 1996 по 2006 годы трудился на руководящих должностях в администрации Саратова, в 2007-2008 годах был замминистра регионального развития правительства Саратовской области.

В 2012 году возглавил аппарат губернатора и правительства Пензенской области, в 2015-м был назначен вице-губернатором, затем - главой представительства правительства Пензенской области при правительстве РФ.

В июле 2019-го был представлен коллективу телерадиокомпании «Экспресс» в должности генерального директора.