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26.07.2020г.
Врачи пензенского онкодиспансера начали применять новую методику диагностики

Врачи пензенского онкодиспансера начали применять новую методику диагностики

Пт, 24.07.20 22:52
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Согласно плану действуют и доктора пензенского онкологического диспансера. Более того, они начали использовать самую современную диагностическую методику для дальнейшего лечения рака молочной железы и меланомы кожи. Это стало возможным благодаря поступившему туда новому оборудованию.

В отделении радиологии сейчас все внимание врачей приковано к новому оборудованию. Аппарат ОФЭКТ-КТ позволяет проводить компьютерную томографию при диагностике и вводить под кожу в месте новообразования специальный препарат. Это дает возможность определиться с дальнейшей тактикой лечения.

«Мы ищем лимфатический отток от опухоли. Само слово - сторожевой, он первым принимает на себя метастатический удар. Мы его находим топометрически. Делаем снимки и идем в операционную, показываем хирургу и вместе обсуждаем объем операции», - рассказал и. о. заместителя главного врача по диагностике и радиологии Пензенского областного онкологического диспансера Антон Столяров.

Биопсия сигнальных лимфатических узлов – это современный метод ранней диагностики метастазов. Новое оборудование уже успешно использовали на шести операциях. У одного пациента была обнаружена меланома, у остальных - рак молочной железы.

«Если бы мы не использовали данные методики, они прошли бы стандартно - полностью убирались бы все лимфоузлы, молочная железа, делались бы широкие иссечения», - пояснил Антон Столяров.

Планируется, что в год такую высокотехнологичную медицинскую помощь будут получать до четырехсот человек. Еще один эффективный метод, который применяют пензенские врачи, - брахитерапия. Ее проводили и раньше, правда на устаревшем оборудовании. У нового аппарата преимуществ много. Он используется для внутриполосного и внутритканевого лечения различных видов новообразований - в зонах пищевода и прямой кишки, при гинекологических заболеваниях.

«Усилена радиационная безопасность. Это важно для сотрудников и пациентов. Здесь более продвинутая планирующая система, которая позволяет более точно подводить дозу излучения непосредственно к опухоли», - прокомментировал заведующий отделением радиологии Пензенского областного онкологического диспансера Александр Зиновьев.

«Данные методы лечения и диагностики применяются в центральных институтах Москвы и Санкт-Петербурга. Сейчас есть возможность использовать их у нас», - сказал главный врач Пензенского областного онкологического диспансера Валерий Савельев.

Стоимость каждого аппарата - около 70 миллионов рублей. Дорогостоящее оборудование закупают в рамках национального проекта «Здравоохранение», инициированного президентом Российской Федерации. В ближайшее время медики ожидают поступления еще двух мощных компьютерных томографов, маммографа и ускорительного комплекса. Кстати, сейчас на учете в пензенском онкодиспансере - 40 тысяч жителей области, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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17.07.2020 07:30
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17.07.2020 06:25
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16.07.2020 08:25
Пензенцы вывели производство авиатренажеров на новый уровень
16.07.2020 07:32
Три пензенских сквера преобразят до конца года. ПРОЕКТЫ
15.07.2020 07:29
Анатолий Квитко: Ренессанс пензенского бокса 70-80-х возможен
15.07.2020 06:25
Получившая квартиру врач из Пензы рассказала о жилье и отношении к профессии
14.07.2020 15:58
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«Мы поверили, что дом достроят, нас не обманули». Интервью с дольщиками ЖК «Маяковский»
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