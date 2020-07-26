В Пензенской области зафиксировали еще одну смерть от Covid-19

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Пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина сообщила о новой жертве коронавирусной инфекции.
По ее словам, врачи зарегистрировали смерть 62-летней женщины. Погибшая страдала от множества хронических заболеваний, однако причиной смерти стал Сovid-19, осложненный пневмонией.
Напомним, Пензенская область находится на третьей стадии снятия ограничений. Жителей просят соблюдать социальную дистанцию и внимательно следить за личной гигиеной.